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شرط وحيد يمنع ميسي من الانضمام إلى عملاق الدوري الإنجليزي في حالة رحيله عن برشلونة

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:43 ص
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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انتشرت في الفترة الماضية العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تششير إلى احتمالية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن صفوف ناديه في نهاية الموسم بسبب كثرة خلافاته مع إدارة النادي في الفترة الأخيرة.

ويحاول نادي برشلونة منذ فترة طويلة تجديد عقد ميسي ليضمن بقاءه مع الفريق ولكن اللاعب لم يوافق حتى الآن على تجديد العقد.

انتقال ميسي لمانشستر سيتي

وأكدت صحيفة "مانشستر إيفينيج نيوز" الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي هو النادي الأقرب لينضم له ليونيل ميسي في حالة رحيله بالفعل عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع ميسي منذ فترة طويلة مؤكدا على استعداده لدفع مبلغ مالي ضخم جدا لضم اللاعب.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ميسي لا يمانع في الانضمام إلى مانشستر سيتي في حالة رحيله عن البارسا وذلك رغبة منه في العمل مع بيب جوارديولا مدرب السيتي من جديد.

عائق وحيد يقف أمام انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي

وعلى الرغم من وجود بند في عقد ميسي مع نادي برشلونة يتيح له الرحيل عن النادي في نهاية الموسم مجانا ولكن أشارت التقارير الصحفية إلى أن هذا البند يمنعه من الانضمام إلى أي نادي في أوروبا وبالتالي لن يتمكن من الانضمام للسيتي.

مشاركات ليونيل ميسي مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 23 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 17 هدف وصنع 8 أهداف آخري

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