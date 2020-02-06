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التموين تحسم الجدل بشأن وقف دعم من لم يسجلوا هواتفهم

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:21 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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رد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، على أنباء وقف البطاقات التموينية لمن لم يبادر بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة، قائلا: "كل هذه الأمور عارية تمامًا من الصحة".

وأَضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه سواء قام المواطن بتسجيل رقمه، أو لم يسجل لن تتخذ الوزارة أي إجراء بحذف بطاقته التموينية أو وقف الدعم عنه.

وأوضح أن الهدف من مطالبة الوزارة بعض المستفيدين بالدخول إلى موقع دعم مصر وتسجيل رقم هاتفهم المحمول، هو سهولة التواصل مع المستفيد من البطاقة التموينية في إطار المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أنه مع وجود رقم المحمول الخاص بأصحاب البطاقات التموينية على قاعدة البيانات يمكن للمواطن الحصول على خدمات معلوماتية أكبر في المستقبل، وهذا الغرض الأساسي منها.
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توك شو تسجيل رقم الهاتف التموين أخبار

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