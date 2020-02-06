Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة الهلال والرائد

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:28 ص
Advertisements
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أمل الحلفاوي
Advertisements

أقيم أمس الأربعاء، 3 مباريات من منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

في بداية اليوم تعادل ضمك مع نظيره العدالة إيجابيًا بهدف، ثم حقق الاتحاد الفوز بهدفين مقابل هدف أمام التعاون، وفي النهاية، فاز الهلال الفوز بثلاثية مقابل هدف، أمام نظيره الرائد ليعزز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1-الهلال برصيد 38نقطة

2- النصر برصيد34 نقطة

3- الأهلي برصيد 29 نقطة

4- التعاون برصيد 27نقطة

5- الوحدة برصيد 27 نقطة

6-الرائد برصيد 27 نقطة

7-الشباب برصيد 25 نقطة

8- الفيصلي برصيد 24 نقطة

9- أبها برصيد 23 نقطة

10- الفيحاء برصيد 21 نقطة

11- الاتفاق برصيد 20 نقطة

12- الاتحاد برصيد 19نقطة

13- الحزم برصيد 16 نقطة

14-العدالة برصيد 12 نقطة

15- ضمك برصيد 11 نقاط

16- الفتح برصيد10 نقاط

جدير بالذكر أنه سوف تستكمل مباريات الجولة، اليوم الخميس، عندما يلتقي الأهلي نظيره الاتفاق، والنصر نظيره الفتح.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهلال السعودى والاهلى الهلال السعودى ضد اهلى جدة الهلال السعودي الهلال والرائد الرائد الدوري السعودي اتحاد جدة أهلي جدة #الهلال السعودي واهلي جدة

أخبار تهمك

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 8 ساعات

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

منذ يوم

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ 42 دقيقة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 11 ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة هامة من "شوبير" لجماهير الأهلي بشأن موقعة صن داونز(فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 19 ساعة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020 CAF Champions League quarterfinals draw

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري السعودي بعد سقوط الاتحاد أمام الحزم

ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات اليوم الجمعة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال أمس 30/12/2019 على العدالة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال يتقدم والأهلي يتراجع والنصر في الصدارة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة 10 1 2020.. الهلال يقترب من النصر

ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الأهلي على أبها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status