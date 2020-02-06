برنامج منتخب مصر قبل مواجهة توجو فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يسعي حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر لخروج معسكر الفراعنة القادم بنجاح كبير والذي سيكون فى المنتخب على موعد مع مواجهتان أمام منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.



وكان المنتخب الوطني قد تعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر شهر نوفمبر الماضي، مما يجعل مواجهة توجو حاسمة فى الصعود للكان القادمة.



واستقر البدري على ضم من 28 إلي 30 لاعب خلال المعسكر القادم فى مارس بعدما قام الجهاز الفنى بمتابعة مباريات بطولة الدوري المصري ومباريات الفرق المصرية المشاركة ببطولات إفريقيا.



وكان اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد وافقت على طلب الجهاز الفنى بوجود طائرة خاصة تنقل بعثة الفراعنة لتوجو لمواجهة فريقها ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات حتي لا يتعرض اللاعبين للإجهاد.



وحدد منتخب مصر يوم 26 مارس لمواجهة توجو ولكن لم يعتمد الموعد حتى الان من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بينما سيحدد منتخب توجو موعد مباراة الجولة الرابعة.