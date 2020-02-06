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اليوم.. حي غرب القاهرة يطلق خدمة "المركز التكنولجي المتنقل"

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:35 ص
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اللواء هشام خشبة
اللواء هشام خشبة
إسماعيل منطاوي
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يبدأ حي غرب القاهرة، برئاسة اللواء هشام خشبة، اليوم الخميس، إطلاق خدمة المركز التكنولوجي المتنقل، بشارع بهجت على بالزمالك والشوارع المجاور له، من الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساءً.

وقال "خشبة" إن الهدف من المركز التكنولوجي المتنقل، هو رصد المحلات التجارية التي تحتاج إلى تجديد رخصتها الخاصة، وتحصيل المبالغ المطلوبة وذلك لتفادي الرشاوي والقضاء على فساد المحليات.

وتابع رئيس حي غرب، في حالة عدم استيفاء صاحب المحل التجاري لأوراقه أثناء مرور موظفي الحي، يتم الاتفاق على موعد آخر للزيارة خلال مدة زمنية محددة لاستكمال الأوراق خلالها.

ونوه "خشبة" أن تجرب المركز التكنولوجي المتنقل لاقت استحسانًا وقبولًا ملحوظًا من مواطني الحي بمختلف مناطقه، وخاصة بالزمالك وجاردن سيتي ومناطق وسط القاهرة.
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