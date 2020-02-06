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أستاذ شريعة: في هذه الحالة تسقط قوامة الرجل

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:24 ص
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الدكتور رشدي شحاتة
الدكتور رشدي شحاتة
أشرقت حفني
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قال الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، إن مفهوم استعباد المرأة من زوجها، والنظر من الجزء السفلي لها وتجاهل عقلها هي أفكار عفا عليها الزمن، مشير إلى أن المرأة أصبحت مثل الرجل تماما، وهذا المبدأ موجود في الشريعة الإسلامية.

وأضاف شحاته، خلال استضافته، مع أيمن عطا الله، ببرنامج "الأوفاكوتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه العرف والعادات والتقاليد تطغي كثيرا على الدين والشرع في الزواج والطلاق، وأمور كثيرة متعلقة بالمرأة.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، أن هناك آراء ومفاهيم خاطئة لمفهوم الرجولة، لأنها ليست خاصة بالذكورة لأنه الذكورة والأنوثة صفة فطرية إنما الرجولة صفة مكتسبة، مضيفًا: بعض الرجال يفقدون قوامتهم بإهمالهم أهل بيتهم، ومعاملتهم بشكل سىء ومؤذي، وهذا ليس له قوامة ولا يستحق هذا اللقب العظيم، والرجل يفقد قوامته إذا تخلى عن رعايته لأهل بيته.
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