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أشرف بن شرقي "القطعة" التى تضيف لهجوم الزمالك

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:52 ص
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أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
محمد جمال
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قدم أشرف بن شرقي المهاجم المغربي أداء مميز مع نادى الزمالك منذ إنضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري، وشكل فارق على المستوي الهجومي للفارس الأبيض.

وإستطاع بن شرقي أن يصنع هدف الزمالك الثانى امس فى مرمي فريق حرس الحدود وسجله احمد سيد زيزو فى المباراة التى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري المصري.

ارقام أشرف بن شرقي مع الزمالك

شارك المهاجم المغربي مع الفارس الأبيض فى 10 مباريات ببطولة الدوري المصري إستطاع خلالهم تسجيل هدف وصناعة هدفين، بينما على مستوي بطولة دوري أبطال إفريقيا فقد شارك بن شرقي فى 5 مباريات سجل 3 أهداف وصنع هدف، بينما على مستوي بطولة كأس مصر سجل صاحب ال 25 عام هدفين فى مباراة واحدة.

ويذكر أن قرعة دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 قد اسفرت عن وقوع الزمالك فى مواجهة قوية امام الترجي التونسي.

ويشار إلي أن الزمالك سيواجه نظيره الترجي التونسي أيضًا يوم 14 فبراير الجاري ببطولة السوبر الإفريقي.

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