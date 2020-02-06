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"نمبر 1".. اللبنانيون يتراقصون على أنغامها خلال مظاهراتهم

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:52 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وتداول هذا الفيديو رقصة شرقية من المتظاهرون اللبنانيون على أنغام اغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان.


وكتب "رمضان" على هذا الفيديو قائلا: اللبنانيون، ووضع شعار علم مدينة لبنان.


وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: انت حبيب الملايين في كل مكان يا أسطورة.



وفي سياق أخر تزوج "رمضان" في عام 2008 وانجب ابنته حنين، ثم ترك زوجته في عام 2012، وتزوج مرة أخرى من نسرين عبد الفتاح وأنجبا علي وكنز.



وشارك "رمضان" في العديد من الأعمال الفنية منها "زلزال"، و"ابن حلال"، و"الجماعة"، "إحنا الطلبة"، و"أولاد الشوارع"، و"الأسطورة".


 
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#lebanon 🇱🇧 ♥️🙏🏽 #1

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