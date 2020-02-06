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بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:31 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الأهلي  الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز  بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورتيستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مواجهة نارية ضد بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

بث مباشر مباراة الأهلي  الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز  بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورتويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة المحلية.

بث مباشر مباراة الأهلي  الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز  بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورتويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو طامحًا في كسر عقدة بيراميدز سبورت، بعدما انتهت مباريات الموسم الماضي لصالح بيراميدز، سواء ببطولة الدوري أو كأس مصر.

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