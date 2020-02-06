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يلا شووت N OW مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:31 ص
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بوابة الفجر
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يلا شووت N OW مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز  مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مواجهة نارية ضد بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

يلا شووت N OW مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز  مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة المحلية.

يلا شووت N OW مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز  مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو طامحًا في كسر عقدة بيراميدز سبورت، بعدما انتهت مباريات الموسم الماضي لصالح بيراميدز، سواء ببطولة الدوري أو كأس مصر.

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