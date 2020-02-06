مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مواجهة نارية ضد بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة المحلية.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو طامحًا في كسر عقدة بيراميدز سبورت، بعدما انتهت مباريات الموسم الماضي لصالح بيراميدز، سواء ببطولة الدوري أو كأس مصر.