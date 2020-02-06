بث مباشر الان مباراة الاهلي امام بيراميدز مشاهدة مباراة الأهلي امام بيراميدز بث حي الان يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مواجهة نارية ضد بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

بث مباشر الان مباراة الاهلي امام بيراميدز مشاهدة مباراة الأهلي امام بيراميدز بث حي الانويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة المحلية.

بث مباشر الان مباراة الاهلي امام بيراميدز مشاهدة مباراة الأهلي امام بيراميدز بث حي الانويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو طامحًا في كسر عقدة بيراميدز سبورت، بعدما انتهت مباريات الموسم الماضي لصالح بيراميدز، سواء ببطولة الدوري أو كأس مصر.