دينا: اكتشفت أن والدتي على قيد الحياة بعد 15 سنة من عمري "يتيمة"

حلت الفنانة دينا اليوم الاربعاء ضيفة في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" مع الاعلاميتين منى عبد الغني وسهير جودة على قناة CBC.





وكشفت "دينا" سرا عن حياتها الأسرية قائلة: انا قعدت 15 سنة مكنتش أعرف ان مامتي عايشة، مكنتش ببقا سعيدة كل عيد ام كنت ببقا مع امهات الاطفال اللي ماتت او مع اللي مامتهم سايبة بيتها بنعيط كلنا مع بعض.





وأضافت "دينا" قائلة: انا كنت بحب امي بالفطرة من الداخل، روحتلها البيت وكان احساسي كأني رايحة اكتشف حاجة او اعمل مغامرة، اكتشفت ان فيا منها كتير في الصفات، والدتي دايما بتشغل بالها تاكل وتشرب ايه وهل الحاجة دي بتخن ولا لا ودي من صفاتي.





وشاركت "دينا" في العديد من الأفلام منها استاكوزا، قشر البندق، المنسي، دموع صاحبة الجلالة، مذبحة الشرفاء، استقالة جابر، البرئ والجلاد، الغشيم، جنان في جنان، النصيب مكتوب، الكماشة.





وكما انها قدمت العديد من المسلسلات أيضا منها الأشرار، رمانة الميزان، ريا وسكينة، رد قلبي، فريسكا، مولانه العاشق، حواري بوخارست، غرابيب سود، الحرباية، الطوفان.