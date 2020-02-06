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الموت يُفجع عائلة رامي عياش

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:28 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت زوجة الفنان رامي عياش مصممة الأزياء داليدا، تعليقًا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تعلن عن وفاة والدها فيصل سعيد بعد تعرضه لأزمة قلبية شديدة. 

وقالت داليدا عياش، "آخ يا بابا آخ، بكرت كتير يا حبيبي، يا ملاك يا محب يا حنون، الله يرحم روحك ويصبرنا".


ومن المقرر تشييع جثمانه غدًا الخميس في مسقط رأسه صليما بلبنان على أن تقبل التعازي فيه غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة في المركز الاجتماعي لعائلة آل سعيد ويوم الأحد في دار طائفة الموحدين الدروز فردان ببيروت، ويوم الخميس في خلية آل سعيد.


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الكلمات المفتاحية

رامي عياش

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