Advertisements
Advertisements
Advertisements

نهال عنبر تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في وصل أمانة

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
تشارك الفنانة نهال عنبر في السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2020، وذلك من خلال مسلسل وصل أمانة وهو من بطولة نجمي مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر.

وقالت نهال عنبر في تصريح خاص للفجر الفني أنها ستكون والدة مصطفى خاطر، حيث تجسد شخصية إمرأة شعبية سليطة اللسان وتتشاجر مع الجميع وتتسم بعصبيتها.

وأضافت نهال عنبر أن ما جذبها لتقديم هذه الشخصية، هو أنها كوميدية وأعجبتها كثيرًا.

جدير بالذكر أن مسلسل وصل أمانة يجمع لأول مرة بين نجمي مسرح مصر مصطفى خاطر وعلي ربيع، وهو من نوعية الأعمال المنفصلة المتصلة، في إطار كوميدي وهو من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.
Advertisements

أخبار تهمك

رسالة هامة من "شوبير" لجماهير الأهلي بشأن موقعة صن داونز(فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 8 ساعات

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 8 ساعات

"الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

منذ يوم

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 19 ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ 42 دقيقة

مشاهدة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020 CAF Champions League quarterfinals draw

منذ حوالي 12 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 10 ساعة

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status