نهال عنبر تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في وصل أمانة

تشارك الفنانة نهال عنبر في السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2020، وذلك من خلال مسلسل وصل أمانة وهو من بطولة نجمي مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر.



وقالت نهال عنبر في تصريح خاص للفجر الفني أنها ستكون والدة مصطفى خاطر، حيث تجسد شخصية إمرأة شعبية سليطة اللسان وتتشاجر مع الجميع وتتسم بعصبيتها.



وأضافت نهال عنبر أن ما جذبها لتقديم هذه الشخصية، هو أنها كوميدية وأعجبتها كثيرًا.



جدير بالذكر أن مسلسل وصل أمانة يجمع لأول مرة بين نجمي مسرح مصر مصطفى خاطر وعلي ربيع، وهو من نوعية الأعمال المنفصلة المتصلة، في إطار كوميدي وهو من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.