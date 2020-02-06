نصيحة مهمة للرجال المقبلين على الزواج



وأضاف شحاتة، خلال استضافته، مع أيمن عطا الله، ببرنامج "الأوفاكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن ترك المرأة تختار أمور الحياة يعود بالنفع على الزوجين، معلقا: "اتركها تختار الشقة ولونها، واتركها تختار الألوان، وتختار المكان الذي ستلد فيه، واتركها تختار اسم المولود".



وتابع أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان : عندما تعطيها الاختيار سيعود عليك بالضعف من الحنان والمود والرحمة.

قدم الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، نصيحة مهمة للشباب المقبلين على الزواج خلال الفترة القادمة، قائلا: "اتركها تختار".