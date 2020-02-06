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نصيحة مهمة للرجال المقبلين على الزواج

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قدم الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، نصيحة مهمة للشباب المقبلين على الزواج خلال الفترة القادمة، قائلا: "اتركها تختار".

وأضاف شحاتة، خلال استضافته، مع أيمن عطا الله، ببرنامج "الأوفاكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن ترك المرأة تختار أمور الحياة يعود بالنفع على الزوجين، معلقا: "اتركها تختار الشقة ولونها، واتركها تختار الألوان، وتختار المكان الذي ستلد فيه، واتركها تختار اسم المولود".

وتابع أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان: عندما تعطيها الاختيار سيعود عليك بالضعف من الحنان والمود والرحمة.
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