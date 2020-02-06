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بعد أزمة نجل الفنانة أصالة.. محام يطالب بتشريع خاص بالدية

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:34 ص
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الفنانة أصالة
الفنانة أصالة
أشرقت حفني
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قال الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، إنه قبل أيام فوجئ الجميع بتورط نجل الفنانة أصالة في وفاة شخص صدمه بالسيارة، لافتا إلى أن الفنانة ونجلها تصالحوا مع أسرة المجني عليه.

وحذر عطا الله، خلال برنامج "الأوفاكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، الجميع من القيادة بسرعة جنونية لأن هذا يؤدي لكوارث، معلقا: "الجري مش هيفيدك"، متسائلا: ماذا لو لم يتم التصالح بين أهل المجني عليه والفنانة أصالة؟"، مضيفا: كان من المؤكد حبس نجل أصالة، لولا التصالح وانقضاء الدعوى".

وتابع: الفنانة أصالة تصالحت مع أهل المجني عليه ودفعت مبلغًا من المال، وهي معروفة في الشرع باسم "الدية"، وهي غير موجودة في القانون، مضيفا: يجب أن يتدخل المشرع المصري لتنظيم هذه المسألة لأن البعض قد يستغل هذا الأمر في إضاعة حقوق المجني عليه، ويجب أن نحسم هذه المسألة.
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