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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي أمام بيراميدز

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:18 ص
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عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس النادي الأهلي نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد الدفاع الجوي الدولي بمدينة القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الرياضية علي النايل سات بتعليق المعلق أيمن الكاشف وقناة تايم سبورت بتعلق محمد الكواليني.

يذكر أن نادي الزمالك قد نجح في الفوز علي حساب نظيره نادي حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود:

1- عبد الله السعيد لاعب نادي (بيراميدز) 12 هدفاً.

2- محمد شريف لاعب نادي (إنبي) 9 أهداف.

3- وليد سليمان لاعب نادي (الأهلي) 6 أهداف.

4- سيف الدين الجزيري لاعب (المقاولون العرب) 6 أهداف.

5- حسام حسن لاعب نادي (سموحة) 6 أهداف.

6- مصطفى محمد لاعب نادي (الزمالك) 5 أهداف.

7- محمد سمير لاعب نادي (المقاولون العرب) 5 أهداف.

8- محمد سالم لاعب نادي (المقاولون العرب) 5 أهداف.

9- حسين الشحات لاعب نادي (الأهلي) 5 أهداف.

10- تالا نداي لاعب نادي (طلائع الجيش) 4 أهداف.

11- أحمد رفعت لاعب نادي (الإتحاد السكندري) 4 أهداف.

12- عمرو الحلواني لاعب نادي (حرس الحدود) 4 أهداف.

13- رامي صبري لاعب نادي (إنبي) 4 أهداف.

14- أوميد أوكيري لاعب نادي (أسوان) 4 أهداف.

15- سعيدو أوسيمبوري لاعب نادي (المصري) 4 أهداف.

16- محمود رزق لاعب نادي (الإتحاد السكندري) 4 أهداف.

 

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