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الزمالك ضد حرس الحدود| المهاجم الوهمي سر تدمير حاجز العشري المنيع.. تحليل فني

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:15 ص
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الزمالك وحرس الحدود
الزمالك وحرس الحدود
علي خلاف
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عاد فريق الفارس الأبيض لنغمة الانتصارات من جديد بعد تغلبه بهدفين دون رد في مباراة الزمالك ضد حرس الحدود التي جمعت كلا الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أسرار تفوق الزمالك ضد حرس الحدود

ويكشف موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام سر تفوق الزمالك ضد حرس الحدود في مباراة الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث بدأ الفرنسي باتريس كارتيون المدير الفني للأبيض المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام

خط الوسط: طارق حامد - يوسف اوباما - محمد اوناجم - أحمد سيد زيزو - اسلام جابر

المهاجم: أشرف بن شرقي.

ومن تشكيل الفارس الأبيض يتضح اعتماد الفرنسي على خطة المهاجم الوهمي لفك تكلات طارق العشري مدرب الحدود الدفاعية حيث كان المغربي أشرف بن شرقي هوا المهاجم الوهمي حيث أجاد اللعب بين الخطوط في مركزي الجناح والمهاجم أي بلغة التحليل لعب في مركز 9.5 أي يقوم بدور المهاجم الصريح رقم 9 وصانع اللعب الهجومي رقم 10.

خطة المدرب جنت ثمارها في هدف الزمالك الثاني الذي جاء من كرة عرضية بالمقاس على رأس أحمد السيد زيزو الذي أودعها الشباك ورحب بهدية المغربي أشرف بن شرقي كلمة سر فوز الأبيض وضرب حصون طارق العشري الدفاعية.

رغبة الحرس في التعديل وفتح الخطوط

بعد تلقى حرس الحدود هدف أول سكن مرماه عن طريق محمود علاء ظهرت عشوائية في أداء الفريق العسكري الذي اندفع للأمام لتعويض الهدف وبالفعل أهدر جريندو فرصة التعديل في الشوط الأول ولكن القاعدة الكروية تقول" الي يضيع يستقبل" وهوا ما تم عن طريق هدف زملكاوي ثاني جاء بواسطة أحمد السيد زيزو كما أن عصبية لاعبي المدرب طارق العشري أخرجتهم عن تركيزهم داخل المستطيل الأخضر وأكدت فوز الزمالك بمباراة الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث حيث خاض الفريق الأبيض 14 في مسابقة الدوري المصري حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في مناسبتين.

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