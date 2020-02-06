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زيدان يستبعد هازارد من مباراة سوسيداد لهذا السبب

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:00 ص
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هازارد
هازارد
علي خلاف
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 يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتُقام مباراة الميرنجي ضد سوسيداد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقرر زيدان، استبعاد البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق، لرغبته في عدم التعجل بعودة اللاعب حتى لا يحدث أي انتكاسات عقل عودته من الإصابة

وبالرغم من جاهزية اللاعب ومشاركته في التدريبات الجماعية منذ الإسبوع الماضي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، بدوري أبطال أوروبا، إلا أن المدير الفني لا يرغب في الاعتماد عليه حاليًا حتى لا تتفاقم إصابته والابتعاد مدة أطول.

وجاءت قائمة "ريال مدريد" كالآتي:-

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتوب.

خط الدفاع: ميلتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، جيمس رودريجيز، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.
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