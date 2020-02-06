رسالة هامة من "شوبير" لجماهير الأهلي بشأن موقعة صن داونز(فيديو)

حرص الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة هامة لجمهور المارد الأحمر، بشأن مباراة الفريق أمام صن داونز بطل جنوب إفريقا في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إعلامية أن المارد الأحمر تفوق على بطل جنوب إفريقيا تاريخيا في المواجهات التي جمعتهما، وكفة الأهلي هي الأرجح في كل شئ، لذلك على الجماهير العاشقة للكيان الأهلاوي التحلي بالصبر وعدم الضغط على فريقها.

وتابع خلال رسالته للجماهير: مطلوب منكم عدم الحديث كثيرا عن المباراة، حتى لا نمنحها أكبر من حجمها، فالحديث عن الثأر وغيره من هذا القبيل يصعب المباراة كثيرا على اللاعبين والجهاز الفني ويضعهم تحت ضغط كبير قد يكلفهم الخروج من البطولة.

واختتم:" ما يحتاجه الاهلي هو الفوز وتخطي دور ربع النهائي، وليس تحقيق نتيجة كبيرة أو الأخذ بالثأر"

وكان الأهلي تعرض لأكبر هزيمة في تاريخه في بطولة إفريقيا على يد صن داونز، الموسم الماضي في نفس البطولة، في لقاء الذهاب، وحقق الفوز بهدف وحيد في القاهرة.