أحد العائدين من اليمن يوجه رسالة للسيسي (فيديو)



وأضاف مروان، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن يتوقع هذا التعامل مع القضية من جميع أجهزة الدولة المصرية، قائلا: "كنت مستبعد تماما التعامل ده لأن فئة الصيادين كانت مهمشة".



وأوضح أنه من أول جلسة محاكمة لهم في اليمن علموا بمتابعة وزارة الخارجية المصرية للقضية، وتم التأكيد على أن السلطات المصرية ستتكفل بكافة الإجراءات والغرامة، متابعًا: "بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعامله مع الأزمة وتدخله واطمننا إن مصر مش هتسيبنا وهتفضل متابعة معانا".



قال "مروان" أحد الصيادين المصريين العائدين من اليمن، إنهم شعروا بأهميتهم لدى الدولة خلال هذه الأزمة، معلقا: "بنحس بقيمتنا في الأوقات العصيبة زي اللي حصلنا، ووقوف البلد جنبنا ومتابعة الرئيس السيسي للقضية".