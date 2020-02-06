"بم بم بم".. وصلة رقص لجوهرة على أنغام محمد رمضان (فيديو)

نشرت الراقصة "جوهرة" فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت "جوهرة" في هذا الفيديو تحيي حفل زفافا ببدلة رقص من اللون الكاشمير، وتتراقص على أغنية محمد رمضان " بم بم بم".وكتبت "جوهرة" على هذا الفيديو قائلة: بم بم بم، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: قلبي بيرقص انا اول مرة اشوف قلبي بيرقص.وفي سياق أخر قدمت "جوهرة" إلى مصر للعمل في ملهى ليلي تقدم فيه وصلات رقص شرقي، واستطاعت ان تلفت أنظار الجماهير إليها.وصدر قرار بترحيل "جوهرة" لخارج مصر ومنعها من دخول البلاد مرة أخرى، وتم وقف تنفيذ هذا القرار بعد فترة قصيرة.