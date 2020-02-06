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دينا: "حدادي على الرجالة 3 أيام أنا بتطلق وأنا كارهة" (فيديو)

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:37 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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حلت الفنانة دينا، اليوم الأربعاء، ضيفة في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" مع الاعلاميتين منى عبدالغني وسهير جودة على قناة CBC.


وكشفت "دينا" عن علاقتها بالرجال قائلة: "حدادي على فراق الرجل هو ثلاث أيام بس، أنا بطلق وأنا كارهة.


وأضافت "دينا" قائلة: أنا أتعلمت في حياتي أن لا أحد يضحيلي ولا إني أضحي لحد، التنازل بيجبرك أنك تفضلي كل شوية تقولي أنا عملت عشانك، كلهم بيتغيروا بعد الجواز.


واختتمت كلامها قائلة: لازم الانسان يتأمل حياته مش يبقا حد كابس على نفس التاني طول الوقت، أحيانا بتستقوي نفسك وتتوقعي انك هتغيري الراجل وفي كل مرة انا اللي بلبس.


قدمت "دينا" العديد من الاعمال الفنية منها شارع الهرم، حد سامع حاجة، البلياتشو، عليا الطرب الاشرار. بالتلاتة، ابن عز، المنسي، الحرباية، فرعون، باب الخلق، وعد مش مكتوب، سماسم.
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