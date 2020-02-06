خبير: مشهد عودة المحتجزين من اليمن تعجز عن وصفه الكلمات



وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أزمة الصيادين المصريين صعوبتها كانت تتمثل في العدد الكبير للصيادين، وأن بعض الأطراف المتسببة في الأزمة ليست دولًا، وبالتالي التفاوض معهم أمر صعب.



وأوضح أن الأزمة تحتاج إلى تنسيقات على أعلى مستوى بين مختلف الجهات سواء داخل الدولة المصرية أو خارجها، مضيفًا: أزمة الصيادين المصريين في اليمن تعامل معها فريق إدارة أزمات محترف، متعدد الجوانب منه جوانب دبلوماسية وعسكرية ومخابراتية.

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مشهد عودة الصيادين المصريين من اليمن، بعد احتجازهم، مشهدًا تعجز الكلمات عن وصفه، مشيرا إلى أن هذه الأزمة معقدة للغاية، وحلها غير مضمون وأزمة خارج حدود الدولة.