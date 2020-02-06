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رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف عن تفاصيل خدمة "المواطن رقيب"

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:52 ص
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راضي عبدالمعطي
راضي عبدالمعطي
أشرقت حفني
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل مشكلات المواطنين بشكل غير تقليدي، تم إطلاق خدمة "المواطن رقيب"، عبر الواتس، آب في أول يوم له في رئاسة الجهاز لتحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف عبد المعطي، خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رقم خدمة المواطن رقيب، على الواتس آب، هو 01281661880، مشيرا إلى أنه يتم التفاعل مع شكاوى المواطنين عليها على مدار الساعة.

وأوضح  رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه من خلال هذه الخدمة يتم التواصل مع شكاوى المواطنين، والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات المرتبطة بالشكوى، والمتابعة مع المواطنين برقم الشكوى لمعرفة أخر التطورات بها.
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