رئيس جهاز حماية المستهلك: المواطن محور اهتمام كل أجهزة الدولة



وأضاف عبدالمعطي، خلال لقاء مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهاز تم إنشاءه لصون وحماية حقوق المستهلك المصري من خلال ضوابط معينة يتم تطبيقها من فريق العمل بالجهاز.



وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن معظم العاملين بالجهاز من الشباب الذين يتم انتقائهم بطريقة منضبطة، ويكونوا مؤمنين بعملهم، وأنه رسالة وليست وظيفة تقليدية، لأنه يتعامل مع المستهلك على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن منظومة تلقي الشكاوي هي أحد محاور العمل بالجهاز لخدمة المواطنين، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتعامل مع مشكلات المواطنين بشكل غير تقليدي.

قال اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك اهتماما برفع الوعي للمواطن الذي يعد محور اهتمام كل أجهزة الدولة المصرية، لافتا إلى أن الجهاز يستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية لخدمة لمواطن بشكل جيد.