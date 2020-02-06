حازم إيهاب لـ"الفجر الفني": تجربة "العارف" إضافة فى مشواري الفني.. وهذه نصيحة يسرا لي

ممثل موهوب استطاع أن يلفت النظر إليه منذ ظهوره الأول في برنامج "SNL بالعربي"، ثم قدم العديد من الأدوار التي علقت في أذهان الكثير من الجمهور، وهو الآن يعيش حالة من النشاط الفني حيث يشارك في مسلسل "حكايات بنات 4"، فيلم "العارف".



فتح الفنان الشاب قلبه ل ـ"الفجر الفني" ، وتحدث عن أعماله الجديدة خلال الفترة المقبلة، من مكتشف موهبته في بداية مشواره الفني، علاقته بالسوشيال ميديا وكيف يتعامل مع الشائعات.



وإلى نص الحوار..



نهنئك على مشاركتك فى مسلسل "حكايات بنات 4" ..ما الذي جذبك للمشاركة في هذا العمل؟

الذي جذبني للعمل أنه شبابي وبه كثير من التفاصيل المختلفة والجديدة بجانب أن الشخصية التي أجسدها قريبة من سني وكذلك أنني أحبذ خوض التجارب الشبابية القريبة من الجمهور.





وماذا عن مشاركتك في فيلم "العارف"؟

اعتبر مشاركتي فى فيلم "العارف" مع أحمد عز إضافة لى في مشواري الفني، وأجسد شخصية شاب يعمل فى جهاز أمني يحارب الهاكرز، والدور به كوميديا خفيفة.





وما الدور الذي أحدث طفرة فى مشوارك الفني؟

هناك الكثير من الأدوار كانت خطوات في مشواري الفني بداية من أول دخولي سوق الدراما عن طريق الحساب يجمع، ثم بعد ذلك لدينا أقوال أخري إلى آخر أعمالي، كل عمل كان خطوة لى.





ومع من من الممثلين الحاليين تتمنى العمل معه؟

أتمني العمل مع كريم عبدالعزيز، عادل إمام، أحمد حلمي.





ومن من الممثلين القدامي كنت تتمنى الوقوف أمامهم؟

تمنيت الوقوف أمام الراحل أحمد زكي، محمود عبد العزيز، خالد صالح.



وهل تتذكر نصيحة من قبل الفنانين الكبار قيلت لك في بداية مشوارك الفني؟

اتذكر نصيحة الفنانة يسرا عندما قالت لى لا تجعل أحد يقلل من حلمك وموهبتك فأنت ستصبح فنان كبير فى المستقبل.



وما معايير اختيارك للدور المقدم لك؟

أنا أحب أن أقدم أدوار قريبة من الناس، وتلمس الناس بشكل كبير وتكون مؤثرة.





من مكتشف موهبة حازم إيهاب.. وكيف كانت بداياتك في مجال التمثيل؟

أنا أحب التمثيل منذ الطفولة، ووالدي ووالدتي وقفوا بجانبي كثيراً من أجل تحقيق حلمي، بدأت أولي خطواتي فى التمثيل من خلال مسرح الجامعة مع المخرج خالد جلال، وسارة نوح هى أول من اكتشفت موهبتي وجعلتني أقابل المخرج عمرو سلامة فى تقديمات برنامج SNL بالعربي وتم اختياري فى الكاست الأساسي للعمل، ثم بعد ذلك دخلت أول عمل درامي فى مسلسل "الحساب يجمع" كان بمساعدة إسراء العدل، ورانيا خليفة.





هل أنت من مهتمي السوشيال ميديا.. وما أكثر شائعة ازعجتك في السوشيال ميديا؟

أنا أهتم بالسوشيال ميديا للتواصل مع الجمهور ومعرفة ردود أفعالهم الإيجابية والسلبية على الدور الذي أقدمه.





شائعة ارتباطي بسارة الطباخ، ووجود علاقة بيننا وهذه الشائعة كانت لا أساس لها بالصحة، فعلاقتي بسارة الطباخ كانت عمل وانتهت، وأنا لا أفضل أن أرد على هذه الشائعات، فحياتي الشخصية لا أحب أن يتدخل فيها أحد وأنا لو مرتبط هعلن عن هذا.





وما أمنيات حازم إيهاب في 2020؟

أتمني أن يرزق الله الجميع ويوفقهم، وإن يحقق أحلامي وأصبح محبوب بين الجمهور بسيرتي وأفعالي وأعمالي الفنية أيضاً، فهناك الكثير من النجوم يرحلوا بأجسادهم ولكن مواقفهم وأعمالهم الفنية مازالت موجودة بيننا وهذا ما أتمناه، وأتمني أن المشاريع التى أشارك بها هذا العام أن تنال إعجاب الجمهور وتحقق النجاح.