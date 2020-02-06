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إحدى جمهور رأي عام: أنا مش ملزمة بلبس الحجاب وأنا داخله الأزهر.. وعضو بـ "الشؤون الإسلامية" يرد

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:47 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت إحدى المشاركات في مناظرة حول "تجديد الخطاب الديني" في فقرة "بين رأيين" لبرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، إن الأزهر ألزمها بارتداء الحجاب عند توثيق عقود زواجها من مواطن بريطاني رغم كونها غير محجبة وكونها في مكتب حكومي، كما قالت إن الأزهر لا يسعى لتجديد الخطاب الديني أيضا بعدم تكفير داعش.

ورد الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, على رأي الأستاذة أمل أن عرف المشيخة وأحد لوائحها الداخلية هو ارتداء الحجاب ولا علاقة بالدين في هذا، أما فيما يتعلق بتكفير داعش أن بيان الأزهر عام 1972 في مسألة التكفير قال إن قضايا التكفير قضايا خاصة ولا يمكن الحكم بالتكفير على جماعات مكونة من آلاف الأشخاص بحكم واحد وأن المختص بالتكفير هو القاضي، وهو ما اعترض عليه الأستاذ محمد الدويك الباحث في الشؤون الإسلامية، قائلا "بينما يكفر الأزهر المنطقع عن الصلاة لمدة 3 أيام بل ويقتله".
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