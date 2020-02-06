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موعد مباراة النصر اليوم| مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم الخميس 6-2-2020 بالدوري السعودي

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:47 ص
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النصر والفتح
النصر والفتح
أمل الحلفاوي
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يواجه النصر نظيره الفتح، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والفتح

ويقام اللقاء بين النصر والفتح عند الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكان النصر قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام ضمك، في آخر لقاء له في الدوري السعودي للمحترفين.

بينما تلقى الفتح الهزيمة أمام الشباب بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34نقطة، بعد الفوز في 10 لقاءات و4 تعادلات وخسارة لقائين، وسجل 25 هدف ودخل مرماه 7 أهداف.

فيما يحتل الفتح المركز الأخير برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في لقائين وخسارة 10 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات، وسجل20 هدف ودخل مرماه 31 هدف.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول من الموسم الحالي بين النصر والفتح قد انتهى بفوز العالمي بهدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

وتذاع المباراة بين النصر والفتح ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.

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