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صلاح عبدالله لابنته في عيد ميلادها.. "عيد ميلاد الدنيا بكرة"

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:33 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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أحتفل الفنان المصري صلاح عبدالله، بعيد ميلاد ابنته دنيا، من خلال نشر صورة جديدة له برفقتها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق صلاح، على الصورة قائلًا:"بالنسبة ليا على فكرة عيد ميلاد الدنيا بكرة دنيا صلاح عبدالله".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"كل سنة وهي طيبة الله يحفظكم" وأضاف آخر"عسل قوي ربنا يخليهالك يارب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يخليك ليهم يا عم الناس".



ويذكر أن آخر أعمال صلاح عبدالله، مسلسل "هوجان"، الذي شارك به رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمد إمام وهاجر أحمد واوس اوس ورياض الخولي وكريم عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.
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