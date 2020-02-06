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موعد مباراة ريال مدريد اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم الخميس 6-2-2020 بكأس ملك إسبانيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:43 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس 6 فبراير، مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بين ريال مدريد وضيفه ريال سوسيداد.

ويسعى النادي الملكي بقيادة مدربه زين الدين زيدان في الفوز وإستكمال مشوار الفريق الرائع محلياً، بتصدره جدول ترتيب الليجا وبلوغ نصف نهائي كأس الملك.

فيما يطمح الفريق الباسكي في إحداث المفاجأة والإطاحة بالنادي الملكي من ربع النهائي،ومواصلة المشوار في البطولة حتى نصف النهائي.

كيف تأهل الفريقان لربع النهائي ؟

أطاح ريال مدريد بمضيفه ريال سرقسطة من الدور ثمن النهائي، بالفوز عليه برباعية دون رد، فيما تغلب ريال سوسيداد على ضيفه أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في نفس الدور.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة ودمشق وبغداد وبيروت، العاشرة بتوقيت دبي وأبو ظبي، السابعة بتوقيت تونس والجزائر، السادسة بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة السعودية الرياضية الثالثة KSA Sports HD3 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وفق التردد 12149 أفقي معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطً 3/4، أول من خلال التردد 12248 عمودي معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

 

 

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