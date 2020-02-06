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أهداف مباراة - بايرن ميونخ 4 × 3 هوفنهايم | دور الـ 16 من كأس ألمانيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:35 ص
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بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
محمد مرعي
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تأهل بايرن ميونخ إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، بعد تجاوز ضيفه هوفنهايم بالفوز عليه (4-3)، اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا في دور الـ 16.

أهداف بايرن جاءت عن طريق توماس مولر "ثنائية" وليفاندوفسكي "ثنائية" في الدقائق 12، 20، 36 و80، بينما أحرز جيروم بواتينج هدف هوفنهايم الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 8، وأضاف مؤنس دبور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 و92.

 

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