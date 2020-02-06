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أهداف مباراة - توتنهام 3 × 2 ساوثهامتون | كأس الإتحاد الإنجليزي

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:32 ص
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توتنهام
توتنهام
محمد مرعي
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تأهل  توتنهام  إلى  الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، وذلك بعدما حسم المباراة المعادة على أرضه مع ساوثهامبتون3-2 بفضل ركلة جزاء نفذها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الوقت القاتل.

 

وخاض الفريقان مباراة معادة الأربعاء بعد تعادلهما في الأولى على ملعب ساوثهامبتون 1-1 حين سجل سون هدف التقدم للنادي اللندني، قبل أن يخطف المغربي سفيان بوفال التعادل في الدقيقة 87، فارضا على فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خوض الاعادة للدور الثاني تواليا بعدما أجبر على ذلك أيضا في الدور الثالث بتعادله على أرض ميدلزبره من الدرجة الأولى بالنتيجة ذاتها، قبل أن يفوز بالاعادة 2-1 على أرضه.

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