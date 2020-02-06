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مفكر سياسي يكشف تفاصيل جديدة عن حياة الفنانين

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:33 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن القوى الناعمة المصرية كانت دائمًا الأزهر والكنيسة والجامعات.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن المغرب العربي يعشقون محمد عبد الوهاب، وكان تأثيره فيهم كبير جدًا.

وأشار إلى أن علاقة الفنان بالسلطة بالإضافة إلى شعبيته يجعلانه مركز قوة في المجتمع، متابعًا: "لو الفنان لهث وراء السلطة تتعامل السلطة معه على أنه يلهث ورائها، وتفتح وتغلق عليه المكاسب"، لافتًا إلى أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب كانا يغنيان للملك ثم فعلا نفس الأمر مع جمال عبد الناصر.

وتابع رئيس مكتبة الإسكندرية: "مديحة يسري اعترفت لي بحب عباس العقاد لها، وطلبها للزواج".
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الكلمات المفتاحية

عبدالوهاب السكندري أم كلثوم أخبار

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