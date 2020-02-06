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نيرمين الفقي تشعل إنستجرام "بجمبسوت"

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نيرمين، خلال الصور برفقة أصدقاءها وكانت مرتدية"جمبسويت باللون الرصاصي وكاب باللون الرصاصي وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله عليكي قمر" وأضاف آخر"بجد انتي اجمل واحلى ممثلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"تجنني نيرمين".


ويذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مسلسل "ابو العروسة"، الذي تدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سيد رجب وسوسن بدر وميدو عادل وولاء الشريف.

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نيرمين الفقي

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