بيراميدز ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يشهد ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة مساء اليوم الخميس 6 فبراير، مواجهة من العيار الثقيل، تلك التي تجمع الأهلي المتصدر بمضيفه بيراميدز، في قمة مواجهات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي المنتعش بعد التأهل الأفريقي ومعرفة قرعته بمواجهة صن داونز، يطمح في مواصلة الإنتصارات في الدوري المصري، وتحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي وإضافة ثلاث نقاط له في رصيده.

ويبحدث الأهلي عن فوز لم يتحقق مطلقاً على بيراميدز بشكله الجديد، منذ تغيير إسمه من فريق الأسيوطي لبيراميدز، وإنتقال ملكيته أيضاً.

على الجانب الآخر، يرتكن بيراميدز على الجانب المعنوي في مقابلاته الثلاث السبقة مع الأ÷لي، والتي خسرها الفريق الأحمر جميعا في الدوري والكأس.

ويعيش بيراميدز حالة جيدة على المستوى الأفريقي، بعد تصدره مجموعته في الكونفدرالية، وتأهله لمواجهة زاناكو الزامبي في ربع النهائي.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

يحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، من دون تعادل ولا هزيمة، سجل 35 هدفاً وسكنت شباكه هدفين فقط، كأقوى دفاع وأقوى هجوم في المسابقة.

بينما يتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، حققها الفريق من 7 إنتصارات وخمس تعادلات وثلاث هزائم، سجل 24 هدفاً وعليه 17 هدفا.

موعد مباراة بيراميدز ضدد الأهلي

تنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي ON Sports HD و Time Sports بتعليق محمد الكواليني.

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد الأهلي

من المنتظر أن يبدأ الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: رجب بكار – عبد الله بكري – علي جبر – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد توفيق – محمد فاروق.

خط الهجوم: إسلام عيسى – جون أنطوي – إبراهيم حسن.

بينما من المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إباهيم – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جونيور أجاي – مروان محسن – حسين الشحات.