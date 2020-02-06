Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيراميدز ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:26 ص
Advertisements
بيراميدز والأهلي
بيراميدز والأهلي
عبد القادر عرابي
Advertisements

يشهد ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة مساء اليوم الخميس 6 فبراير، مواجهة من العيار الثقيل، تلك التي تجمع الأهلي المتصدر بمضيفه بيراميدز، في قمة مواجهات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي المنتعش بعد التأهل الأفريقي ومعرفة قرعته بمواجهة صن داونز، يطمح في مواصلة الإنتصارات في الدوري المصري، وتحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي وإضافة ثلاث نقاط له في رصيده.

ويبحدث الأهلي عن فوز لم يتحقق مطلقاً على بيراميدز بشكله الجديد، منذ تغيير إسمه من فريق الأسيوطي لبيراميدز، وإنتقال ملكيته أيضاً.

على الجانب الآخر، يرتكن بيراميدز على الجانب المعنوي في مقابلاته الثلاث السبقة مع الأ÷لي، والتي خسرها الفريق الأحمر جميعا في الدوري والكأس.

ويعيش بيراميدز حالة جيدة على المستوى الأفريقي، بعد تصدره مجموعته في الكونفدرالية، وتأهله لمواجهة زاناكو الزامبي في ربع النهائي.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

يحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، من دون تعادل ولا هزيمة، سجل 35 هدفاً وسكنت شباكه هدفين فقط، كأقوى دفاع وأقوى هجوم في المسابقة.

بينما يتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، حققها الفريق من 7 إنتصارات وخمس تعادلات وثلاث هزائم، سجل 24 هدفاً وعليه 17 هدفا.

موعد مباراة بيراميدز ضدد الأهلي

تنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي ON Sports HD و Time Sports بتعليق محمد الكواليني.

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد الأهلي

من المنتظر أن يبدأ الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: رجب بكار – عبد الله بكري – علي جبر – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد توفيق – محمد فاروق.

خط الهجوم: إسلام عيسى – جون أنطوي – إبراهيم حسن.

بينما من المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إباهيم – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جونيور أجاي – مروان محسن – حسين الشحات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نوي صدى البلد دارة تركي الشيخ تركي ال شيخ ترك الشيخ بيراميدز والأهلى بيراميدز و الاهلى بيراميدز الزمالك الدوري المصري الاهلي وبيراميدز الاهلي ضد بيراميدز الاهلي الاهلى اخبار الزمالك اليوم اخبار الزمالك اخبار الاهلى اليوم اخبار الاهلى

أخبار تهمك

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 9 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة أخيرة من ميسي لرئيس برشلونة بعد أزمة أبيدال

منذ ساعة و 23 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

منذ حوالي 8 ساعات

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

منذ ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 16 ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 5 ساعات

natiga | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الشرقية والدقهلية التيرم الأول | نقدم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط | Press here

منذ حوالي 3 ساعات

هل انتهت الأزمة حقًا؟.. نتائج اجتماع رئيس برشلونة بسبب أزمة أبيدال وميسي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإنتاج الحربي

HD اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز koralive بث مباشر مباراة الزمالك الان مجانا on sport مشاهدة الزمالك اونلاين

التشكيل المتوقع وموعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر بيراميدز ON SPORT رابط مباراة وادي دجلة بث مباشر pyramids vs wadi degla

التشكيل المتوقع.. وموعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإسماعيلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status