محافظ كفر الشيخ: الدولة أعادت الأمان والثقة لأهالي الصيادين المحتجزين



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بإعادة الصيادين المصريين بعد احتجازهم في اليمن.



وقالت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، إنه كان هناك اهتمام من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الصيادين المحتجزين في اليمن، وكان هناك تكليفات من الرئيس السيسي بعودة الصيادين بصورة لائقة وعلى متن طائرة خاصة.



وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر بالنيابة عن كل مواطني كفر الشيخ، للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعودة الصيادين المصريين.وأكد "نور الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن الدولة المصرية أعادت الأمان والثقة لأهالي الصيادين المحتجزين.