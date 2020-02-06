أحد العائدين من اليمن: "محدش قدر يجيبنا غير السيسي"



وأضاف مسعود، خلال تصريحات خاصة لفضائية إكسترا نيوز، أنه من أول يوم في أزمة احتجازهم في اليمن بعد اختراقهم المياه الإقليمية للبحر الأحمر، تدخلت وزارة الخارجية المصرية لعودتهم وحل أزمتهم.



وأوضح أن أصعب اختبار مر عليهم هو تعرضهم للاحتجاز ولا يعرفون مصيرهم، وكلما مر الوقت زاد توترهم، مؤكدا ثقته في الدولة المصرية لاستعادة أبنائها من الخارج، مضيفا: "محدش قدر يجيبنا غير الرئيس السيسي".

قال سيد مسعود، أحد الصيادين المصريين العائدين من اليمن، إنهم علموا من أول يوم بتدخل الدولة المصرية لحل أزمتهم بعد احتجازهم في اليمن، معقبًا: "عرفنا من أول يوم بتدخل مصر وطالما مصر معانا كان لازم نرجع".