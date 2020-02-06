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مفاجآت بالجملة في تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة يال سوسيداد بكأس إسبانيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:24 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نادي ريال سوسيداد اليوم الخميس 6 فبراير ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا على قناة "السعودية الرياضية 1" بتعليق فارس عوض.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: اريولا

خط الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس - ناتشو

خط الوسط: فالفيردي - كروس - مودريتش

خط الهجوم: ڤينسيوس - خاميس رودريجيز - يوفيتش

طريق الفريقين قبل الصعود للدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا

يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب نادي سرقسطة بينما تأهل نادي ريال سوسيداد على حساب نظيره نادي أوساسونا

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