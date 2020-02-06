مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 6 / 2 / 2020، أبرزها مباراة بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري، ومباراتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"

المصري ضد طنطا، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

بيراميدز ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ16"

شباب الأهلي ضد الجزيرة، تقام المباراة في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ14"

سريع وادي زم ضد الوداد المغربي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"

النصر ضد الفتح، تقام المباراة في تمام الخامسة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الأهلي ضد الأتفاق، تقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"

الريال ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.