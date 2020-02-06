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شاهد.. العرض الأول لمسرحية "حزلقوم" (فيديو)

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:18 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر المخرج مجدي الهواري، مقطع فيديو جديد من العرض الأول لمسرحية "حزلقوم"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت مجدي، على مقطع الفيديو قائلًا: "وأخيرًا حزلقوم على المسرح مكي موسم الرياض".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المخرج المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "يالتني كنت هناك" وأضاف آخر"وأخيرًا بقا مكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مبرووك وبالتوفيق يانجم".



ويذكر أن مسرحية"حزلقوم"، تدور أحداثها في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد مكي وبيؤمي فؤاد ومحمد سلام وسليمان عيد وميرنا جمال، والمسرحية من إخراج كريم سامي.

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