وزيرة الهجرة: الدولة تفكر في كل شيء يخص كرامة المصري

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على عودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، قائلة إن هناك اهتمام من القيادة السياسية بشريحة الصيادين البسطاء.



وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد كلف بإيجاد السبل المناسبة لعودة الصيادين بطريقة لائقة، وعلى متن طائرة خاصة.



وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم تجهيز ملابس لائقة للصيادين، متابعة: "علشان لما يدخلوا بيوتهم يكون داخلين بكرامة وشكل لائق"، موضحة أن الدولة تفكر في كل شيء يخص كرامة المصري.

