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رسالة أخيرة من ميسي لرئيس برشلونة بعد أزمة أبيدال

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:06 ص
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برشلونة
برشلونة
كتب: علي ماهر حلمي
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تحدث النجم الدولي الأرجنتيني لونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الاسباني مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو بعد أزمة ميسي مع اللاعب الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال السكرتير العام للنادي الكتالوني. ‏وقال شبكة ESPN العالمية ان النجم الدولي الأرجنتيني ميسي أكد لرئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارثوميو أنه سعيد بطي الصفحة الخاصة بحادثة تصريحات أبيدال، والتركيز على أهداف النادي، وعلى اللعب في أرض الملعب، من الآن حتى نهاية الموسم. وأضافت الشبكة العالمية ان مفتاح استمرارية ابيدال بعد خلافه مع ميسي، هو ان بارثوميو يريد الهدوء والاستقرار في النادي، لأن الفريق يواجه مرحلة حاسمة من الموسم، وايضا هناك عمل على مدار الساعة في السوق، لايجاد مهاجم يعوض ديمبيلي المصاب لأخر الموسم، لذلك كان من الافضل ان يسود التفاهم بين كل الاطراف قبل المواجهة القوية المقبلة للفريق أمام أتلتيك بيلباو ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا. يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية قد ذكرت أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني قد أنهي الأزمة بين النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي لاعب نادي برشلونة واللاعب الدولي السابق أبيدال السكرتير العام للنادي الكتالوني بعد الخلاف الذي دار بين الثنائي.

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الكلمات المفتاحية

فى الملعب تصريحات أبيدال

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