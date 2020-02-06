عاجل.. أول رد فعل من ترامب بعد تبرئته في المحاكمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول رد فعل له بعد تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه سيدلي ببيان، غدًأ، في البيت الأبيض للحديث عن "خدعة الإقالة".



وكتب "ترامب" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف أدلى ببيان عام غدا في الساعة 12 مساء من البيت الأبيض لمناقشة انتصار بلادنا على خدعة الإقالة".



وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، مساء الأربعاء، براءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.



وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48.



ويعد دونالد ترامب، ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة من قبل البرلمان والمحاكمة في مجلس الشيوخ، وسيحدد التصويت التاريخي المرتقب ما إذا كان بمقدوره استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائب مايك بنس.

