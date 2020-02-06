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ماريتا الحلاني تكشف لـ"الفجر الفني"تفاصيل كليبها الجديد

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:05 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تستعد الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، لطرح كليب أغنيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وسط حماس شديد من محبيها.

وقالت ماريتا في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها قامت بتصوير أغنيتها الجديدة "إذا فيك تنسى"، ومتحمسة لها بشكل كبير جدًا، وذلك لأنها استغرقت معها وقتًا طويلًا وركزت فيها كثيرًا والعمل يحمل اللون الدرامي.

وأضافت ماريتا أنها منذ إطلاق ألبومها العام الماضي لم تطرح أي عمل جديد، ولذلك فهي متفائلة بنجاح هذه الأغنية ومن المقرر أن يتم طرحها في نهاية شهر فبراير الجاري حتى تتحسن الأوضاع اللبنانية الحالية.
ماريتا الحلاني تكشف لـ"الفجر الفني"تفاصيل كليبها الجديد
ماريتا الحلاني تكشف لـ"الفجر الفني"تفاصيل كليبها الجديد
ماريتا الحلاني تكشف لـ"الفجر الفني"تفاصيل كليبها الجديد
ماريتا الحلاني تكشف لـ"الفجر الفني"تفاصيل كليبها الجديد
ماريتا الحلاني تكشف لـ"الفجر الفني"تفاصيل كليبها الجديد
ماريتا الحلاني تكشف لـ"الفجر الفني"تفاصيل كليبها الجديد
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الكلمات المفتاحية

موسيقى مزيكا ماريتا الحلاني لبنان الفجر الفني الثورة اللبنانية

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