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عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 549 حالة وفاة

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 549 حالة وفاة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك 191 إصابة بفيروس كورونا خارج الصين، موضحة أنه يخشون من وصول فيروس كورونا إلى الدول الفقيرة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، أنها أطلقت خطة استراتيجية لدعم الدول ومساعدتها على تشخيص فيروس كورونا، مطالبة بتمويل 675 مليون دولارًا أمريكيًا لتمويل هذه الخطة على مدار ثلاثة أشهر، موضحة أن جزء من هذه الأموال سيذهب للدول المعرضة للخطر، والتي تحتاج للدعم؛ لمواجهة فيروس كورونا.
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