أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 6 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وقالت الهيئة في بيانها، إن طقس منطقة القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.



أما طقس الوجه البحري، فهو مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار خفيفة، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، لافتة إلى أن طقس الشمالية الغربية، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لطقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فهو مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وأشارت إلى أن طقس جنوب سيناء والغردقة، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

