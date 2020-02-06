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مارس 2020 ..عروض "Blue Man Group " من مجموعة سيرك دي سوليه في المنارة
الخميس 06/فبراير/2020 - 12:33 ص
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الفجر الفني
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يستقبل مركز المنارة الدولي للمؤتمرات فى القاهرة، فى الفترة ما بين 23 إلى 28 مارس 2020، عروض Blue Man Group التابعة لمجموعة "سيرك دو سوليه" للترفيه العالمية فى مصر، وذلك برعاية شبكة تليفزيون النهار، الشريك الإعلامي الحصرى لهذا الحدث.
يشار إلى أن "Blue Man Group" إنتاج ضخم تفاعلى يتميز بلوحات فنية بأعلى التقنيات والتفاعل التكنولوجى والبصرى، ويعد هذا العرض فريدًا من نوعه حيث يمنح الأطفال والآباء والأمهات القدرة على رؤية تجربة مليئة بألوان الحياة ويوفر تجربة حسية مميزة.
ومن المُقرر أن تتوفر تذاكر العروض على Tickets Marche ابتداء من الاربعاء 5/2/2020 .
وتشتهر فرقة Blue Man Group بألوانها النابضة بالحياة وروحها النشطة وأدائها التفاعلي الذي يوفر ترفيهًا عالي الجودة، ليستمتع به جميع الأعمار. كما قدمت مجموعة Blue Man Group بأدواتهم الفريدة والنابضة عروضًا في أكثر من 25 دولة، ويعتمد العرض على الحركة والأداء غير اللفظي، مما يجعله حدثًا عالميًا يحظى بتقدير الجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث حضر هذا العرض أكثر من 35 مليون شخص من جميع الأعمار فى جميع أنحاء العالم .
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