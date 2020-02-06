Advertisements
Advertisements
Advertisements

مارس 2020 ..عروض "Blue Man Group " من مجموعة سيرك دي سوليه في المنارة

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
يستقبل مركز المنارة الدولي للمؤتمرات فى القاهرة، فى الفترة ما بين 23 إلى 28 مارس 2020، عروض Blue Man Group التابعة لمجموعة "سيرك دو سوليه" للترفيه العالمية فى مصر، وذلك برعاية شبكة تليفزيون النهار، الشريك الإعلامي الحصرى لهذا الحدث.

 يشار إلى أن "Blue Man Group" إنتاج ضخم تفاعلى يتميز بلوحات فنية بأعلى التقنيات والتفاعل التكنولوجى والبصرى، ويعد هذا العرض فريدًا من نوعه حيث يمنح الأطفال والآباء والأمهات القدرة على رؤية تجربة مليئة بألوان الحياة ويوفر تجربة حسية مميزة. 

ومن المُقرر أن تتوفر تذاكر العروض على Tickets Marche ابتداء من الاربعاء  5/2/2020 . 

وتشتهر فرقة Blue Man Group بألوانها النابضة بالحياة وروحها النشطة وأدائها التفاعلي الذي يوفر ترفيهًا عالي الجودة، ليستمتع به جميع الأعمار. كما قدمت مجموعة  Blue Man Group  بأدواتهم الفريدة والنابضة عروضًا في أكثر من 25 دولة، ويعتمد العرض على الحركة والأداء غير اللفظي، مما يجعله حدثًا عالميًا يحظى بتقدير الجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث حضر هذا العرض أكثر من 35 مليون شخص من جميع الأعمار فى جميع أنحاء العالم .
Advertisements

أخبار تهمك

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 4 ساعات

natiga | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الشرقية والدقهلية التيرم الأول | نقدم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط | Press here

منذ أقل من ساعتين

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

منذ حوالي 6 ساعات

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020| الصفقة الكبرى على أعتاب سانتياجو برنابيو وحلم زيدان المستحيل يقترب من ارتداء قميص الملكي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

هل انتهت الأزمة حقًا؟.. نتائج اجتماع رئيس برشلونة بسبب أزمة أبيدال وميسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 6 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 6 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عادل حمودة يكشف عن موقف السادات من أثيوبيا ومياه النيل

منذ 33 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status