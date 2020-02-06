مارس 2020 ..عروض "Blue Man Group " من مجموعة سيرك دي سوليه في المنارة

يستقبل مركز المنارة الدولي للمؤتمرات فى القاهرة، فى الفترة ما بين 23 إلى 28 مارس 2020، عروض Blue Man Group التابعة لمجموعة "سيرك دو سوليه" للترفيه العالمية فى مصر، وذلك برعاية شبكة تليفزيون النهار، الشريك الإعلامي الحصرى لهذا الحدث.





يشار إلى أن "Blue Man Group" إنتاج ضخم تفاعلى يتميز بلوحات فنية بأعلى التقنيات والتفاعل التكنولوجى والبصرى، ويعد هذا العرض فريدًا من نوعه حيث يمنح الأطفال والآباء والأمهات القدرة على رؤية تجربة مليئة بألوان الحياة ويوفر تجربة حسية مميزة.





ومن المُقرر أن تتوفر تذاكر العروض على Tickets Marche ابتداء من الاربعاء 5/2/2020 .



