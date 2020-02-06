Advertisements
Advertisements
Advertisements

عادل حمودة: بريطانيا حزينة على الخروج من الاتحاد الأوروبي

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:03 ص
Advertisements
عادل حمودة
عادل حمودة
كساب أحمد
Advertisements
قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن بريطانيا على عكس الظاهر، فهي حزينة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن لندن أجبرت على "البريكست"، حيث قامت إحدى شركات الدعاية بلعب دورًا مؤثرًا في الدعاية لهذا الأمر، من خلال التركيز على سلبيات الانضمام للاتحاد الأوروبي، ومنها وجود عمالة كبير من دول الاتحاد في بريطانيا.

وتابع "حمودة"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن البعض يتحدث بأن مستوى دخل الأسر المتوسطة في بريطانيا سيتأثر بشكل سلبي من 2 لـ3% على مدى الـ15 سنة المقبلة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، أن بريطانيا بعدما خرجت من الاتحاد الأوروبي ليست جيدة، وأوروبا خسرت من هذا الخروج، كما خسرت بريطانيا أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة بريطانيا الفجر الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 7 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 8 ساعات

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 5 ساعات

هل انتهت الأزمة حقًا؟.. نتائج اجتماع رئيس برشلونة بسبب أزمة أبيدال وميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 7 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

منذ ساعة

رسالة أخيرة من ميسي لرئيس برشلونة بعد أزمة أبيدال

منذ ساعة و 19 دقيقة

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 16 ساعة

natiga | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الشرقية والدقهلية التيرم الأول | نقدم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط | Press here

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بريطانيا: "ماى" ستظل فى منصبها حتى لى خسرت تصويت "البريكست"

احتجاجات في بروكسل للمطالبة بتصويت جديد علي البريكست

عادل حمودة: "أردوغان" قلص عدد الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب

عادل حموة: ألمانيا هددت بفرض عقوبات على أردوغان

عادل حمودة: أتوقع ردًا حازمًا من ألمانيا ضد تركيا

عادل حمودة يكشف عن كارثة في سلاح الجوي التركي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status