عادل حمودة: بريطانيا حزينة على الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن بريطانيا على عكس الظاهر، فهي حزينة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن لندن أجبرت على "البريكست"، حيث قامت إحدى شركات الدعاية بلعب دورًا مؤثرًا في الدعاية لهذا الأمر، من خلال التركيز على سلبيات الانضمام للاتحاد الأوروبي، ومنها وجود عمالة كبير من دول الاتحاد في بريطانيا.



وتابع "حمودة"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن البعض يتحدث بأن مستوى دخل الأسر المتوسطة في بريطانيا سيتأثر بشكل سلبي من 2 لـ3% على مدى الـ15 سنة المقبلة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، أن بريطانيا بعدما خرجت من الاتحاد الأوروبي ليست جيدة، وأوروبا خسرت من هذا الخروج، كما خسرت بريطانيا أيضًا.

